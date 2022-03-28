39 очков и 9 подборов Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения «Нью-Орлеану»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:108.
Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внёс лёгкий форвард Брэндон Ингрэм – 26 очков, 7 подборов и 5 передач. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 39 очков, 9 подборов и 5 передач.
Единственный дабл-дабл в матче на счету литовского центрового «Нью-Орлеана» Йонаса Валанчюнаса – 19 очков, 12 подборов и 3 передачи.
«Нью-Орлеан Пеликанс» (32-43) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-43) – десятый.
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Мёрфи - 21, Валанчюнас - 19, Макколлум - 18, Джонс - 16, Хэйс - 8, Альварадо - 4, Грэм - 2, Маршалл - 2, Кларк, Льюис, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон, Уоллес, Эрнангомес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Монк - 23, Уэстбрук - 18, Ховард - 8, Хортон-Такер - 7, Огастин - 6, Габриэль - 4, Энтони - 3, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Джонсон, Дэвис, Нанн, Ривз, Эллингтон
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