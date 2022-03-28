39 очков и 9 подборов Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения «Нью-Орлеану»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:108.

Наибольший вклад в победу «Пеликанс» внёс лёгкий форвард Брэндон Ингрэм – 26 очков, 7 подборов и 5 передач. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 39 очков, 9 подборов и 5 передач.

Единственный дабл-дабл в матче на счету литовского центрового «Нью-Орлеана» Йонаса Валанчюнаса – 19 очков, 12 подборов и 3 передачи.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (32-43) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-43) – десятый.