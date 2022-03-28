Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Юту»

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Юту»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 114:100.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Лука Дончич, который набрал 32 очка и 10 подборов. Также дабл-дабл на счету и у Джейлена Брансона (22 очка и 10 подборов). У «Юты» выделился Руди Гэй, на его счету 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Баллок - 23, Брансон - 22, Динвидди - 12, Финни-Смит - 8, Дав. Бертанс - 6, Пауэлл - 6, Нтиликина - 3, Клебер - 2, Wright, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
Юта Джаз: Гэй - 18, Кларксон - 14, Конли - 14, Митчелл - 12, Пэскелл - 10, Форрест - 10, Батлер - 7, Эрнангомес - 7, О'Нил - 6, Sneed - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Богданович, Гобер, Уайтсайд, Хаус

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Шарлотт Хорнетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:110.

Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал Ламело Болл, набравший 33 очка. Пи Джей Вашингтон же заработал дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Бруклина» выступил Кевин Дюрант, у него 27 очков. А вот Андре Драммонд заработал дабл-дабл (20 очков и 17 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 119
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Дюрант - 27, Драммонд - 20, Ирвинг - 16, Карри - 12, Браун - 10, Клэкстон - 9, Горан Драгич - 7, Эдвардс - 5, Джонсон - 2, Миллз - 2, Гриффин, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп
Шарлотт Хорнетс: Болл - 33, Бриджес - 24, Вашингтон - 18, Розир - 14, Мартин - 8, Пламли - 7, Томас - 7, Макдэниелс - 4, Убре - 2, Харрелл - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022