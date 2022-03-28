Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 114:100.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Лука Дончич, который набрал 32 очка и 10 подборов. Также дабл-дабл на счету и у Джейлена Брансона (22 очка и 10 подборов). У «Юты» выделился Руди Гэй, на его счету 18 очков.
В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Шарлотт Хорнетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:110.
Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал Ламело Болл, набравший 33 очка. Пи Джей Вашингтон же заработал дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Бруклина» выступил Кевин Дюрант, у него 27 очков. А вот Андре Драммонд заработал дабл-дабл (20 очков и 17 подборов).
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