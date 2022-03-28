Джеймс — о поражении «Нью-Орлеану»: упустить такое преимущество — это очень хреново

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:116) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Понятия не имею, как я закончил игру. Я вышел с сильными болями в лодыжке, но понимал, насколько этот матч важен для нас. Я просто потерял всю взрывную силу, поэтому большая часть моей игры сегодня проходила на периметре.

Упустить такое преимущество в столь важной игре — это очень хреново. Извините меня за выражение, но это именно то, что я сейчас чувствую. Я выходил с настроем и пониманием того, что это будет игра плей-офф. Это похоже на ещё одну упущенную возможность, как для меня, так и для нашей команды», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (32-43) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-43) – 10-й.

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