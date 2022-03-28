Ирвинг отреагировал на свой первый домашний матч в составе «Бруклина» в сезоне-2021/2022
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг впервые в этом сезоне провёл домашний матч в составе своей команды. Во встрече с «Шарлотт Хорнетс» (110:119) Ирвинг набрал 16 очков (6 из 22 с игры), 2 подбора и 11 передач за 41 минуту.
«Не тот результат, который мы хотели и на который рассчитывали. Сегодня я бросал не лучшим образом. В принципе, ничего из того, на что я надеялся, не произошло, но это баскетбол, так бывает», — приводит слова Ирвинга ESPN.
Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал Ламело Болл, набравший 33 очка. Пи Джей Вашингтон заработал дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Бруклина» выступил Кевин Дюрант, у него 27 очков. А вот Андре Драммонд заработал дабл-дабл (20 очков и 17 подборов).
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