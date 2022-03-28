Фрэнк Вогель: время на исходе. Нам нужно перенастроиться и выдать хороший отрезок

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался по поводу положения команды в регулярном чемпионате. Напомним, сегодня ночью «озёрники» уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:116), хотя по ходу матча имели преимущество в 23 очка.

«Это нехорошо. Это больно, такие матчи очень неприятно переживать, поскольку они значат очень многое в плане расстановки сил в таблице. На эту игру мы вышли с должным настроем, но не смогли завершить начатое. Но теперь мы должны перенастроиться и найти способ обыграть «Даллас», и в целом выдать хороший отрезок. Время на исходе», — сказал Вогель после матча.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (32-43) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-43) – 10-й.