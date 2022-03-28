Ирвинг — об отказе от вакцинации: никто не сможет сделать меня рабом

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг объяснил, почему он отказывался от вакцинации.



«Смысл этого сезона для меня заключался в том, чтобы отстоять точку зрения. Я должен был стоять на том, во что верю. Я должен был отстоять свободу выбора в своей жизни, сделать так, чтобы никто не говорил мне, что делать. Я выступаю за свободу во всех аспектах жизни. Никто не может сделать меня рабом. Никто не будет говорить мне, что делать со своей жизнью. Я такой, какой есть», — приводит слова Кайри Ирвинга журналист Дэвид Эрли в своём «твиттере».



В первом домашнем матче, который провёл в составе «Бруклина» Ирвинг, он набрал 16 очков (6 из 22 с игры), 2 подбора и 11 передач за 41 минуту. Матч с «Шарлотт» завершился поражением «Бруклина» со счётом 110:119.