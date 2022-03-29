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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Шарлотт»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Шарлотт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:109.

В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 20 подборов и 11 передач.

В составе «Шарлотт» самым результативным стал Майлс Бриджес, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 107:101, «Майами Хит» одержал победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 123:100, а «Индиана Пэйсерс», в свою очередь, уступила «Атланте Хоукс» со счётом 123:132.

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НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Болл - 22, Розир - 12, Томас - 12, Убре - 12, Вашингтон - 10, Харрелл - 9, Пламли - 5, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Ричардс, Тор, Хэйворд
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Гордон - 21, Бартон - 18, Грин - 14, Моррис - 14, Хиланд - 9, Казинс - 6, Риверс - 5, Грин, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Форбс, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
107 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Маркканен - 20, Лав - 19, Окоро - 11, ЛеВерт - 8, Мобли - 6, Стивенс - 6, Уиндлер - 5, Браун - 4, Гудвин - 3, Аллен, Дэвис, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уэйд
Орландо Мэджик: Картер - 15, Браздейкис - 13, Бамба - 11, Фульц - 11, Энтони - 11, Вагнер - 10, Скофилд - 10, Океке - 7, Хэмптон - 6, Даутин - 5, Вагнер - 2, Айзек, Бол, Лопес, Росс, Саггс, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
123 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Хилд - 26, Халибёртон - 25, Sykes - 16, Битадзе - 14, Stephenson - 13, Taylor - 11, Андерсон - 9, Смит - 9, Бриссетт, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Атланта Хоукс: Богданович - 29, Капела - 22, Хаертер - 22, Янг - 14, Луваву-Кабарро - 13, Джонсон - 12, Райт - 9, Л. Уильямс - 6, Оконгву - 5, Галлинари, Дьенг, Коллинс, Купер, Мэйс, Нокс, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
123 : 100
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 22, Хироу - 20, Робинсон - 15, Лоури - 9, Страс - 8, Такер - 7, Дедмон - 6, Винсент - 5, Хаслем - 2, Юртсевен - 2, Smart, Мартин, Моррис, Мюлдер, Оладипо, Хайсмит
Сакраменто Кингз: Митчелл - 21, Барнс - 17, Джонс - 15, Дивинченцо - 12, Лайлз - 11, Мету - 9, Лэмб - 6, Холидэй - 6, Кета - 3, Джексон, Дэвис, Лень, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс
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