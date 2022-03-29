Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Шарлотт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:109.

В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 20 подборов и 11 передач.

В составе «Шарлотт» самым результативным стал Майлс Бриджес, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 107:101, «Майами Хит» одержал победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 123:100, а «Индиана Пэйсерс», в свою очередь, уступила «Атланте Хоукс» со счётом 123:132.

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