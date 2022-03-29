Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон»

Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА, который прошёл в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр», «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:120.

Значительный вклад в успех гостей внёс разыгрывающий Деджонте Мюррей, он сделал дабл-дабл(33 очка + 11 передач). У «Рокетс» больше всех баллов набрал защитник Джейлер Грин — 30. Для «Спёрс» это уже четвёртая победа кряду.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» играл дома с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Гриззлиз» со счётом 123:95, они одержали пятую победу подряд.

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков в матче, что является лучшим показателем среди игроков обеих команд. Значительный вклад в победу хозяев внёс лёгкий форвард Десмонд Бейн, у него 22 балла.

Новость по теме
Майлз Тёрнер пропустит остаток сезона-2021/2022 НБА
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
120 : 123
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Портер - 26, Кристофер - 20, Шенгюн - 12, Тэйт - 10, Мартин - 7, Никс - 7, Гаруба - 5, Мэтьюз - 3, Queen, Вуд, Гордон, Лэмб, Нваба, Уолл, Фернанду, Шрёдер
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 33, Джонсон - 21, Пёлтль - 17, Ричардсон - 15, Коллинс - 13, Васселл - 9, Джонс - 6, Примо - 6, Ландейл - 3, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Уискэмп, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
123 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 22, Брукс - 21, Мелтон - 21, Андерсон - 13, Кларк - 12, Адамс - 8, Уильямс - 8, Джонс - 7, Тиллман - 5, Калвер - 4, Кончар - 2, Альдама, Джексон, Морант, Пон, Терри, Тийе
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 25, Муди - 18, Куминга - 15, Уиггинс - 10, Игуодала - 6, Кьоцца - 6, Бьелица - 5, Ли - 4, Луни - 2, Пэйтон II - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Грин, Карри, Портер, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022