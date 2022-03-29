Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата НБА, который прошёл в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр», «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:120.

Значительный вклад в успех гостей внёс разыгрывающий Деджонте Мюррей, он сделал дабл-дабл(33 очка + 11 передач). У «Рокетс» больше всех баллов набрал защитник Джейлер Грин — 30. Для «Спёрс» это уже четвёртая победа кряду.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» играл дома с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Гриззлиз» со счётом 123:95, они одержали пятую победу подряд.

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков в матче, что является лучшим показателем среди игроков обеих команд. Значительный вклад в победу хозяев внёс лёгкий форвард Десмонд Бейн, у него 22 балла.