Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата НБА, который прошёл в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр», «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:120.
Значительный вклад в успех гостей внёс разыгрывающий Деджонте Мюррей, он сделал дабл-дабл(33 очка + 11 передач). У «Рокетс» больше всех баллов набрал защитник Джейлер Грин — 30. Для «Спёрс» это уже четвёртая победа кряду.
В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» играл дома с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Гриззлиз» со счётом 123:95, они одержали пятую победу подряд.
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул набрал 25 очков в матче, что является лучшим показателем среди игроков обеих команд. Значительный вклад в победу хозяев внёс лёгкий форвард Десмонд Бейн, у него 22 балла.
- 29 марта 2022
-
05:44
-
05:27
-
04:55
-
00:49
- 28 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
21:06
-
20:41
-
20:06
-
18:53
-
18:01
-
16:16
-
15:02
-
13:52
-
12:57
-
11:55
-
10:55
-
09:44
-
05:29
-
04:32
-
03:39
-
00:56
- 27 марта 2022
-
22:59
-
21:58
-
20:52
-
20:14
-
19:00
-
17:56
-
16:52
-
16:03
-
15:23
-
14:37
-
13:39
-
13:34
-
12:24