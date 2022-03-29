Пол Джордж может принять участие в следующем матче «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж был внесён в список «Под вопросом» на следующую игру команды в регулярном чемпионате НБА с «Юта Джаз», которая состоится завтра, 30 марта, в 05:00 по мск.

Напомним, Джордж получил разрыв боковой связки правого локтевого сустава в декабре 2021 года. Изначально сообщалось, что он может пропустить около месяца, однако восстановление затянулось. Ранее сообщалось о том, что баскетболист уже приступил к тренировкам с командой.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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