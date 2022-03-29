Евробаскет-2025 пройдёт в Латвии, Финляндии и на Кипре. На проведение претендовала Россия
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Совет ФИБА выбрал в качестве хозяев чемпионата Европы — 2025 Латвию, Кипр и Финляндию.
Латвия примет финальную стадию соревнований, а также одну из групп предварительного этапа. Кипр и Финляндия примут по одной группе на предварительном этапе.
Напомним, на проведение турнира также претендовала Россия, которая выдвинула кандидатуры Москвы и Перми.
Ещё одну группу чемпионата Европы — 2025 может принять Украина. ФИБА ведёт переговоры с украинской федерацией и собирается до ноября 2022 года принять окончательное решение. Рассматривается запасной вариант.
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