Евробаскет-2025 пройдёт в Латвии, Финляндии и на Кипре. На проведение претендовала Россия

Совет ФИБА выбрал в качестве хозяев чемпионата Европы — 2025 Латвию, Кипр и Финляндию.



Латвия примет финальную стадию соревнований, а также одну из групп предварительного этапа. Кипр и Финляндия примут по одной группе на предварительном этапе.

Напомним, на проведение турнира также претендовала Россия, которая выдвинула кандидатуры Москвы и Перми.

Ещё одну группу чемпионата Европы — 2025 может принять Украина. ФИБА ведёт переговоры с украинской федерацией и собирается до ноября 2022 года принять окончательное решение. Рассматривается запасной вариант.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».