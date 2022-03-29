«Любой, кто думает иначе, абсолютно сумасшедший». Док Риверс — об игроке, достойном MVP

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс выразил мнение, что защитник «Финикс Санз» Девин Букер заслуживает того, чтобы о нём говорили в контексте получения награды MVP.



«Он определённо является кандидатом на эту награду. Любой, кто думает иначе, просто абсолютно сумасшедший», — приводит слова Риверса журналист Дана Скотт в своём «твиттере».



Напомним, «Финикс Санз» и «Филадельфия Сиксерс» встречались 28 марта. Победу в этом матче со счётом 114:104 праздновали баскетболисты «Санз».



Ранее стало известно, что Букер вместе с форвардом «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом были признаны игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме Определены игроки недели в НБА