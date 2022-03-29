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«Любой, кто думает иначе, абсолютно сумасшедший». Док Риверс — об игроке, достойном MVP

«Любой, кто думает иначе, абсолютно сумасшедший». Док Риверс — об игроке, достойном MVP
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс выразил мнение, что защитник «Финикс Санз» Девин Букер заслуживает того, чтобы о нём говорили в контексте получения награды MVP.

«Он определённо является кандидатом на эту награду. Любой, кто думает иначе, просто абсолютно сумасшедший», — приводит слова Риверса журналист Дана Скотт в своём «твиттере».

Напомним, «Финикс Санз» и «Филадельфия Сиксерс» встречались 28 марта. Победу в этом матче со счётом 114:104 праздновали баскетболисты «Санз».

Ранее стало известно, что Букер вместе с форвардом «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом были признаны игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации.

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