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Андрей Ватутин: ЦСКА не является фаворитом Единой лиги ВТБ

Андрей Ватутин: ЦСКА не является фаворитом Единой лиги ВТБ
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что красно-синие не являются главными претендентами на победу в Единой лиге ВТБ, так как команду покинули многие легионеры.

«В этот раз мы не являемся фаворитами чемпионата, я просто называю вещи своими именами. Исхожу из того, что в количественном составе наши потери самые большие по сравнению с конкурентами — шесть игроков. Это не дублёры. А как мы будем выглядеть в плей-офф — время покажет, но сдаваться мы, понятно, не собираемся», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» — 80:72. Армейцы одержали 13-ю победу в 15 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимают первое место в турнирной таблице.

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