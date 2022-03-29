Андрей Ватутин: ЦСКА не является фаворитом Единой лиги ВТБ
Поделиться
Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что красно-синие не являются главными претендентами на победу в Единой лиге ВТБ, так как команду покинули многие легионеры.
«В этот раз мы не являемся фаворитами чемпионата, я просто называю вещи своими именами. Исхожу из того, что в количественном составе наши потери самые большие по сравнению с конкурентами — шесть игроков. Это не дублёры. А как мы будем выглядеть в плей-офф — время покажет, но сдаваться мы, понятно, не собираемся», — приводит слова Ватутина ТАСС.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» — 80:72. Армейцы одержали 13-ю победу в 15 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимают первое место в турнирной таблице.
Новость по темеИтудис прокомментировал победу ЦСКА над «Нижним Новгородом»
Комментарии
- 29 марта 2022
-
22:31
-
21:38
-
20:48
-
19:39
-
18:19
-
17:47
-
16:02
-
15:08
-
14:00
-
13:14
-
11:06
-
10:57
-
09:46
-
08:07
-
07:43
-
05:44
-
05:27
-
04:55
-
00:49
- 28 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
21:06
-
20:41
-
20:06
-
18:53
-
18:01
-
16:16
-
15:02
-
13:52
-
12:57
-
11:55
-
10:55
-
09:44
-
05:29
-
04:32
Партнерский контент