«Альба» и «Милан» добыли победы в Евролиге

Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке встречался с «Альбой». Встреча завершилась со счётом 66:57 (16:19, 21:8, 11:11, 18:19) в пользу немецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Йовел Зусман, записавший на свой счёт 20 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Мелих Махмутоглу, в активе которого 16 очков.
В другом матче игрового дня «Милан» принимал «Баварию». Противостояние прошло на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилось победой итальянского клуба — 84:77 (15:19, 18:17, 23:14, 28:27).
Чаще других кольцо «Баварии» поражал датчанин Шейвон Шилдс (22 очка). У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал серб Владимир Лучич — на его счету 26 очков.
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