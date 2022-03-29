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«Альба» и «Милан» добыли победы в Евролиге

«Альба» и «Милан» добыли победы в Евролиге
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Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке встречался с «Альбой». Встреча завершилась со счётом 66:57 (16:19, 21:8, 11:11, 18:19) в пользу немецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Йовел Зусман, записавший на свой счёт 20 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Мелих Махмутоглу, в активе которого 16 очков.

В другом матче игрового дня «Милан» принимал «Баварию». Противостояние прошло на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилось победой итальянского клуба — 84:77 (15:19, 18:17, 23:14, 28:27).

Чаще других кольцо «Баварии» поражал датчанин Шейвон Шилдс (22 очка). У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал серб Владимир Лучич — на его счету 26 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
29 марта 2022, вторник. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
57 : 66
Альба
Берлин, Германия
Фенербахче: Махмутоглу - 16, Пьерр - 9, Веселы - 8, Акпинар - 5, Гудурич - 5, Хенри - 5, Букер - 4, Бартель - 3, Флойд - 1, Хазер - 1, Бирсен, Полонара
Альба: Зусман - 20, Смит - 14, Ло - 9, Да Силва - 8, Ламмерс - 6, Делов - 5, Кумадже - 4, Маттиссек, Никич, Тиман, Шнайдер
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
29 марта 2022, вторник. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
84 : 77
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия Милан: Шилдс - 22, Мелли - 11, Холл - 11, Родригес - 9, Хайнс - 8, Датоме - 6, Дэниелс - 6, Тарчевски - 6, Дилэйни - 3, Риччи - 2, Бентил, Грант
Бавария: Лучич - 26, Ярамаз - 14, Хиллиард - 11, Радошевич - 7, Рабит - 5, Шишко - 5, Томас - 4, Джордж - 3, Шиллинг - 2, Джедович, Обст, Ципсер

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