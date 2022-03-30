Дэмьен Лиллард назвал топ-4 лучших баскетболистов в истории НБА

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мыслями о лучших в истории НБА баскетболистах.
«Вот кого я выберу: Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант. И ещё назову Мэджика Джонсона», — сказал Лиллард на канале Club Shay Shay в YouTube.
Отметим, что из названных Дэмьеном игроков карьеру не завершил лишь один — форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Джеймс принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,3 передачи.
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