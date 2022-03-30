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Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Лейкерс». «Милуоки» обыграли «Сиксерс»

Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Лейкерс». «Милуоки» обыграли «Сиксерс»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:110.

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 12 передач. Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал защитник Малик Монк – 28 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Даллас Маверикс» — 4-е.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
128 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Баллок - 17, Дав. Бертанс - 14, Динвидди - 13, Брансон - 12, Грин - 12, Пауэлл - 12, Финни-Смит - 8, Клебер - 5, Крисс - 1, Wright, Браун, Бёрк, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Лос-Анджелес Лейкерс: Монк - 28, Уэстбрук - 25, Джонсон - 16, Хортон-Такер - 12, Габриэль - 8, Огастин - 8, Ариза - 6, Энтони - 4, Ривз - 3, Брэдли, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Дэвис, Нанн, Ховард, Эллингтон

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» дома уступила «Милуоки Бакс» (116:118) – у форварда Янниса Адетокунбо дабл-дабл из 40 очков, 14 подборов и 6 передач, «Вашингтон Уизардс» потерпел поражение от «Чикаго Буллз» (94:107), а «Бруклин Нетс» обыграл «Детройт Пистонс» (130:123) благодаря дабл-даблу Кевина Дюранта.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Харден - 32, Эмбиид - 29, Харрис - 22, Грин - 9, Ньянг - 9, Макси - 7, Милтон - 6, Тибулл - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Миддлтон - 22, Холидэй - 18, Лопес - 17, Аллен - 10, Мэттьюз - 5, Портис - 3, Коннотон - 2, Хилл - 1, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Нвора
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
94 : 107
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 21, Колдуэлл-Поуп - 20, Авдия - 14, Порзингис - 14, Кисперт - 10, Смит - 8, Саторански - 3, Гилл - 2, Гэффорд - 2, Schakel, Бил, Брайант, Кузма, Кэри, Нето, Тодд, Уинстон
Чикаго Буллз: Дерозан - 32, Вучевич - 27, Лавин - 14, Грин - 9, Уайт - 9, Уильямс - 6, Досунму - 4, Томпсон - 4, Карузо - 2, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Джонс, Кук, Симонович, Томас
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
130 : 123
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Дюрант - 41, Ирвинг - 24, Браун - 15, Драммонд - 14, Карри - 11, Клэкстон - 11, Горан Драгич - 9, Миллз - 3, Джонсон - 2, Гриффин, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Бей - 15, Стюарт - 15, Хейз - 13, Багли III - 11, Джексон - 11, Олиник - 8, Макгрудер - 6, Key - 5, Джозеф - 5, Гарза, Грант, Диалло, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
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