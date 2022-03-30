Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Лейкерс». «Милуоки» обыграли «Сиксерс»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:110.

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 12 передач. Наиболее результативным игроком «Лейкерс» стал защитник Малик Монк – 28 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Даллас Маверикс» — 4-е.

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» дома уступила «Милуоки Бакс» (116:118) – у форварда Янниса Адетокунбо дабл-дабл из 40 очков, 14 подборов и 6 передач, «Вашингтон Уизардс» потерпел поражение от «Чикаго Буллз» (94:107), а «Бруклин Нетс» обыграл «Детройт Пистонс» (130:123) благодаря дабл-даблу Кевина Дюранта.