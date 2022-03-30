«Юта» потерпела пятое поражение подряд, уступив на выезде «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:115.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Пол Джордж – 34 очка, 2 подбора и 6 передач. В составе «Юты» лучшая результативность у защитника Донована Митчелла – 33 очка, 2 подбора и 6 передач.
Таким образом, «Клипперс» прервали серию из пяти поражений кряду, а «Юта», в свою очередь, потерпела пятое поражение подряд. В следующем матче «Клипперс» сыграют на выезде с «Чикаго Буллз», а «Юта» дома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Юта Джаз» (45-31) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (37-39) – восьмое.
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