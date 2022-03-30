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«Юта» потерпела пятое поражение подряд, уступив на выезде «Клипперс»

«Юта» потерпела пятое поражение подряд, уступив на выезде «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:115.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Пол Джордж – 34 очка, 2 подбора и 6 передач. В составе «Юты» лучшая результативность у защитника Донована Митчелла – 33 очка, 2 подбора и 6 передач.

Таким образом, «Клипперс» прервали серию из пяти поражений кряду, а «Юта», в свою очередь, потерпела пятое поражение подряд. В следующем матче «Клипперс» сыграют на выезде с «Чикаго Буллз», а «Юта» дома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Юта Джаз» (45-31) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (37-39) – восьмое.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Джексон - 21, Кеннард - 17, Хартенштайн - 14, Батюм - 8, Зубац - 8, Ковингтон - 8, Мэнн - 8, Моррис - 3, Moon, Бостон, Коффи, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Юта Джаз: Митчелл - 33, Конли - 19, Кларксон - 17, Эрнангомес - 13, Гэй - 11, Гобер - 9, О'Нил - 5, Монро - 4, Пэскелл - 2, Форрест - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Богданович, Уайтсайд, Хаус
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