Пол Джордж прокомментировал своё возвращение. В первой игре после травмы он набрал 34 очка

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж принял участие в матче с «Юта Джаз» после трёхмесячного перерыва, связанного с травмой (121:115).
Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка, а также 6 передач, 4 перехвата, 2 подбора, 1 блок-шот и 2 потери за 31 минуту на площадке.
«Я чувствую себя хорошо. Боли нет. Во время восстановления меня заставляли бегать до такой степени, что я чувствовал себя скорее легкоатлетом, чем баскетболистом. Но это окупилось.
На каждую игру нужно выходить с энергией. Наша интенсивность должна быть на высоте. Игра полностью меняется, когда мы сами даём себе шанс», — приводит слова Джорджа ESPN.
Напомним, Джордж получил разрыв боковой связки правого локтевого сустава в декабре 2021 года. Изначально сообщалось, что он может пропустить около месяца, однако восстановление затянулось. Ранее сообщалось о том, что баскетболист уже приступил к тренировкам с командой.
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