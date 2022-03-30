Лиллард назвал баскетболиста, игру которого он считает самой красивой в истории

Лидер «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьен Лиллард считает, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг показывает самую красивую игру среди всех баскетболистов в истории.

«Я назову Кайри Ирвинга. Мне нравится, как он играет. Мне нравится манера его игры, как он обращается с мячом, как он двигается. Он играет красивее всех в истории. Я имею в виду то, как это выглядит», — сказал Лиллард в подкасте Шэннона Шарпа.

Напомним, 28 марта Ирвинг впервые в этом сезоне провёл домашний матч в составе своей команды. Он набрал 16 очков (6 из 22 с игры), 2 подбора и 11 передач за 41 минуту. Матч с «Шарлотт» завершился поражением «Бруклина» со счётом 110:119.



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