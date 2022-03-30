Итудис отреагировал на переход Йеребко в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу перехода Юнаса Йеребко в московскую команду.
«Мы хотели добавить опытного игрока на позицию четвертого номера, нам было необходимо пополнение в новых обстоятельствах. Понятно, на рынке сейчас не так много предложений. Юнас был рад приехать и сыграть за нас, снова получить возможность проявить себя на высоком уровне. У нас есть своя история отношений, я тренировал Юнаса, когда он играл за «Детройт Пистонс» в своей первой Летней лиге в Вегасе. Его хорошо знают и многие игроки нашей команды, особенно Алексей [Швед], который играл с Йеребко за «Химки». В последнее время он не был в профессиональной команде, поэтому нам потребуется время, чтобы привести его в форму физически и психологически, включить его в нашу систему. Добро пожаловать, Юнас!», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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