Коннер Фрэнкэмп расторг контракт с «Зенитом»

Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп досрочно расторг контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«Американский защитник присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За 8 матчей в Единой Лиге его статистика составила 5.3 очка, 1.5 подборов, 2.5 передач. За 17 матчей в Евролиге — 7.8 очков, 0.7 подборов, 1.4 передач. Для Коннера это был дебют в обеих лигах.
Свой лучший матч в составе сине-бело-голубых Фрэнкэмп провел 12 декабря 2021 года против «Нижнего Новгорода»: 20 очков (4/5 трехочковые), 1 подбор, 6 передач. Блестящая игра позволила американцу впервые войти в символическую пятерку недели Единой Лиги ВТБ.
Мы благодарим Коннера за его трудолюбие и самоотверженность на паркете и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении клуба.
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