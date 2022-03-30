Коннер Фрэнкэмп расторг контракт с «Зенитом»

Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп досрочно расторг контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Американский защитник присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За 8 матчей в Единой Лиге его статистика составила 5.3 очка, 1.5 подборов, 2.5 передач. За 17 матчей в Евролиге — 7.8 очков, 0.7 подборов, 1.4 передач. Для Коннера это был дебют в обеих лигах.



Свой лучший матч в составе сине-бело-голубых Фрэнкэмп провел 12 декабря 2021 года против «Нижнего Новгорода»: 20 очков (4/5 трехочковые), 1 подбор, 6 передач. Блестящая игра позволила американцу впервые войти в символическую пятерку недели Единой Лиги ВТБ.



Мы благодарим Коннера за его трудолюбие и самоотверженность на паркете и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении клуба.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».