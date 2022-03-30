Кущенко: о сокращении числа участников Единой лиги ВТБ речи точно не идёт

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что речи о сокращении числа участников турнира не идёт.



«Уже рассматриваем вопрос о замене клубов, которые покинули Единую лигу ВТБ. О каких конкретно командах идёт речь, можно будет сказать, когда соответствующие заявки поступят. Несколько клубов действительно обозначили свое стремление выступать у нас, в том числе зарубежные, но называть их пока рано. И дело не только в подаче заявки — нужно также выполнить обязательства, которые чётко прописаны в наших регламентах. О сокращении Единой лиги ВТБ точно речи не идёт. Причины, по которым клубы ушли, понятны и никакого отношения к спорту не имеют. Думаю, от выхода из турнира хуже будет им, а не нам. Кроме того, если наши клубы и в следующем сезоне не будут допущены до международных турниров, рассмотрим вариант с увеличением количества игр в Единой лиге ВТБ, чтобы восполнить пробел.



Самое важное — мы не будем принимать в лигу абы кого. Это должны быть клубы, полностью соответствующие нашим регламентным нормам, чтобы качество нашего продукта оставалось прежним. Мы не можем допустить, чтобы одна команда выигрывала плюс 50.



Пока нет понимания, как наши клубы могут формировать составы на следующий сезон, поскольку неизвестно, смогут ли они выступить в международных турнирах. Как правило, уже сейчас начинается соответствующая работа. Думаю, будем получать основные месседжи через московский ЦСКА, который не просто участвует в Евролиге, но является и её акционером. Надеюсь, что к концу мая понимание по этому вопросу будет. Многие наши решения будут зависеть от этого, в том числе формат Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Что касается юридической защиты наших клубов, мы готовы оказать поддержку. Но для начала нужно получить конкретное решение. Международная федерация баскетбола занимает не такую агрессивную позицию, как многие коллеги из других видов спорта. К примеру, в футболе легионерам дали специальное окно для поиска новых клубов, а в баскетболе придерживаются спортивного принципа. Надеемся, что эта позиция даст нам возможность на продолжение европейских кампаний наших клубов в следующем сезоне», — приводит слова Кущенко «РИА Новости Спорт».

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