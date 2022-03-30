Адетокунбо оценил важность победы в регулярном чемпионате НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не считает, что для победы в чемпионате важно стать первыми в регулярном сезоне.



«Это мой четвёртый сезон с Майком Буденхольцером, и мы заканчивали регулярный чемпионат на первом месте в двух случаях из трёх. Я был первым дважды. В первый раз мы упустили свой шанс, во второй — вылетели во втором раунде. В прошлом сезоне, когда мы стали третьими, мы сумели пройти весь путь. В конечном счёте не имеет реального значения, где мы закончим.



Вам нужно настроиться и понять, как вы должны действовать, чтобы выиграть серию. Если вы закончили на первом месте и встречаетесь с восьмым местом, это не облегчает задачу. Все команды хороши, и, где бы мы ни закончили, ничто не сможет гарантировать будущее. Получение первого места для меня не имеет большого значения», — приводит слова Адетокунбо ESPN.