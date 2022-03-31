Уэйд высоко оценил игру Джеймса в нынешнем сезоне НБА

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал игру Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА.
«Это очень плохой год для «Лейкерс», но отличный для Джеймса. Мы никогда не видели, чтобы в свой 19-й сезон кто-то из баскетболистов играл так, как это делает Леброн. Я считаю, что лично для него это потрясающий год. Джеймс продолжает ставить рекорды, на которые никто другой даже не претендует», — цитирует Уэйда Essentially Sports.
В текущем сезоне Джеймс набирает 30,1 очка в среднем за матч. Также он совершает 8,2 подбора и делает 6,3 передачи.
После 75 матчей «Лейкерс» занимает 11 строчку в Западной конференции. У команды 31 победа и 44 поражения.
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