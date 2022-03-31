«Сакраменто» переиграл «Хьюстон», у Портера – трипл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в нём одержал «Сакраменто» со счётом 121:118.



Значительный вклад в успех гостей внёс Дэмиан Джонс, который набрал 24 очка. У «Хьюстона» выделился Кевин Портер, на его счету трипл-дабл (30 очков, 12 подборов и 12 передач). Бруно Фернанду заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Мемфис Гриззлиз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:111.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Тайас Джонс, набравший 25 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Деджонте Мюррей, у него 33 очка и 13 подборов.

Также «Атланта Хоукс» обыграла «Оклахому-Сити Тандер» (136:118).