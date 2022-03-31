Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сакраменто» переиграл «Хьюстон», у Портера – трипл-дабл

«Сакраменто» переиграл «Хьюстон», у Портера – трипл-дабл
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в нём одержал «Сакраменто» со счётом 121:118.

Значительный вклад в успех гостей внёс Дэмиан Джонс, который набрал 24 очка. У «Хьюстона» выделился Кевин Портер, на его счету трипл-дабл (30 очков, 12 подборов и 12 передач). Бруно Фернанду заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 121
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Грин - 32, Портер - 30, Фернанду - 17, Мартин - 11, Гаруба - 8, Тэйт - 7, Кристофер - 6, Никс - 4, Мэтьюз - 3, Queen, Вуд, Гордон, Лэмб, Нваба, Уолл, Шенгюн, Шрёдер
Сакраменто Кингз: Джонс - 24, Лайлз - 24, Митчелл - 24, Барнс - 13, Лэмб - 12, Мету - 9, Дивинченцо - 8, Джексон - 5, Лень - 2, Дэвис, Кета, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холидэй, Холмс

В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Мемфис Гриззлиз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:111.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Тайас Джонс, набравший 25 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Деджонте Мюррей, у него 33 очка и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 33, Джонсон - 23, Васселл - 19, Пёлтль - 9, Ричардсон - 9, Джонс - 8, Уокер - 6, Коллинс - 4, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Макдермотт, Примо, Уискэмп
Мемфис Гриззлиз: Джонс - 25, Брукс - 21, Бейн - 16, Мелтон - 16, Кларк - 10, Джексон - 9, Адамс - 8, Андерсон - 4, Уильямс - 3, Альдама, Калвер, Кончар, Морант, Пон, Терри, Тийе, Тиллман

Также «Атланта Хоукс» обыграла «Оклахому-Сити Тандер» (136:118).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 136
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Waters III - 25, Маледон - 18, Sarr - 17, Роби - 14, Покушевски - 13, Уиггинс - 13, Крейчи - 9, Робинсон-Эрл - 9, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Манн, Мускала, Уильямс, Фэйворс
Атланта Хоукс: Янг - 41, Богданович - 20, Хаертер - 20, Хантер - 19, Нокс - 17, Луваву-Кабарро - 10, Капела - 4, Оконгву - 3, Л. Уильямс - 2, Галлинари, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Мэйс, Райт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022