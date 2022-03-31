«Голден Стэйт» уступил «Финиксу», «Нью-Орлеан» обыграл «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 107:103.
Значительный вклад в успех гостей внёс Микал Бриджес, который набрал 22 очка. Деандре Эйтон заработал дабл-дабл (16 очков и столько же подборов). У «Голден Стэйт» выделился Джоржан Пул — 38 очков.
В параллельном матче в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 117:107.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Си Джей Макколлум, набравший 25 очков. Йонас Валанчюнас заработал дабл-дабл (19 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 21 очко.
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