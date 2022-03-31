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«Голден Стэйт» уступил «Финиксу», «Нью-Орлеан» обыграл «Портленд»

«Голден Стэйт» уступил «Финиксу», «Нью-Орлеан» обыграл «Портленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 107:103.

Значительный вклад в успех гостей внёс Микал Бриджес, который набрал 22 очка. Деандре Эйтон заработал дабл-дабл (16 очков и столько же подборов). У «Голден Стэйт» выделился Джоржан Пул — 38 очков.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 107
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 38, Уиггинс - 19, Томпсон - 13, Пэйтон II - 10, Грин - 8, Бьелица - 5, Портер - 5, Игуодала - 3, Луни - 2, Карри, Куминга, Кьоцца, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Финикс Санз: Бриджес - 22, Букер - 22, Эйтон - 16, Пол - 15, Краудер - 10, Шамет - 8, Крэйг - 6, Пэйн - 6, Бийомбо - 2, Lundberg, Джонсон, Камински, Макги, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич

В параллельном матче в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 117:107.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Си Джей Макколлум, набравший 25 очков. Йонас Валанчюнас заработал дабл-дабл (19 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Ойбанкс - 21, Маклемор - 16, Перри - 15, Williams - 10, Браун - 9, Данн - 9, Эллеби - 9, Джонсон - 7, Блевинс - 6, Лозада - 5, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт, Хьюз
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Валанчюнас - 19, Ингрэм - 19, Хэйс - 18, Мёрфи - 10, Маршалл - 8, Нэнс - 8, Альварадо - 6, Грэм - 2, Джонс - 2, Кларк, Льюис, Снелл, Темпл, Уильямсон, Харпер, Эрнангомес

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