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«Парма» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» на домашней площадке принимала «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:68.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Валерий Лиходей, набравший 17 очков. В составе гостей 17 очков на свой счёт записал Евгений Белянков.

«Парма» одержала восьмую победу в 14 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» с тремя победами и 11 поражениями идёт на девятой позиции.

«Парма» в следующем матче на выезде сыграет с УНИКСом, встреча состоится 3 апреля. «Цмоки-Минск» 6 апреля сыграет с «Нижним Новгородом».

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
91 : 68
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Парма: Лиходей - 12, Разумов - 8, Воронов - 6, Забелин - 6, Платунов - 6, Жмако - 3, Шейко - 3, Коновалов - 2, Куров, Одиноков, Перевалов, Шестаков
Цмоки-Минск: Белянков, Близнюк, Борисевич, Васковцов, Дуду, Коратцов, Коско, Поролев, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
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