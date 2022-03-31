Кириленко считает, что ФИБА старается придерживаться принципа «спорт вне политики»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил мнение, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) придерживается принципа «спорт вне политики».



«За время моего пребывания в ФИБА у нас с участниками мирового баскетбола сложились очень хорошие рабочие отношения, и ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики». И, конечно, сейчас давление на все спортивные федерации, включая баскетбольную, беспрецедентное. Поэтому, конечно, я рад, что ФИБА делает всё возможное, чтобы следовать своему вектору, чётко разделяя спортивную и политическую часть», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.



Напомним, 1 марта ФИБА отстранила российские команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 25 марта было принято решение сохранить отстранение до середины мая, после чего будет проведён мониторинг ситуации на Украине.

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