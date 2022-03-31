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Кириленко считает, что ФИБА старается придерживаться принципа «спорт вне политики»

Кириленко считает, что ФИБА старается придерживаться принципа «спорт вне политики»
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил мнение, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) придерживается принципа «спорт вне политики».

«За время моего пребывания в ФИБА у нас с участниками мирового баскетбола сложились очень хорошие рабочие отношения, и ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики». И, конечно, сейчас давление на все спортивные федерации, включая баскетбольную, беспрецедентное. Поэтому, конечно, я рад, что ФИБА делает всё возможное, чтобы следовать своему вектору, чётко разделяя спортивную и политическую часть», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.

Напомним, 1 марта ФИБА отстранила российские команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 25 марта было принято решение сохранить отстранение до середины мая, после чего будет проведён мониторинг ситуации на Украине.

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