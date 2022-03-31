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Айзея Канаан покинул УНИКС

Айзея Канаан покинул УНИКС
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Американский разыгрывающий УНИКСа Айзея Канаан покинул клуб, сообщает официальный сайт казанской команды. Стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Канаан покинул расположение клуба в начале марта. Сообщалось, что игрок покинул Россию.

Канаан выступал в составе казанского клуба с 2020 года. В Единой лиге ВТБ прошлого сезона он в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,6 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке-2021 американец набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Айзея принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,1 передачи.

После 16 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает второе место, имея в активе 12 побед и 4 поражения.

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