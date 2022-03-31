Айзея Канаан покинул УНИКС

Американский разыгрывающий УНИКСа Айзея Канаан покинул клуб, сообщает официальный сайт казанской команды. Стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Канаан покинул расположение клуба в начале марта. Сообщалось, что игрок покинул Россию.
Канаан выступал в составе казанского клуба с 2020 года. В Единой лиге ВТБ прошлого сезона он в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,6 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке-2021 американец набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Айзея принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,1 передачи.
После 16 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает второе место, имея в активе 12 побед и 4 поражения.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
21:26
-
21:15
-
20:29
-
19:26
-
18:50
-
18:01
-
16:28
-
15:22
-
14:34
-
13:03
-
12:58
-
11:59
-
09:35
-
08:59
-
07:55
-
06:29
-
05:30
-
04:31
-
02:32
-
00:53
-
00:01
- 30 марта 2022
-
22:52
-
22:00
-
20:48
-
19:43
-
18:30
-
17:29
-
16:50
-
15:46
-
14:44
-
13:31
-
12:28
-
11:27
-
10:57
-
09:45