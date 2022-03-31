Спортивный директор «Бурос Баскет» — о переходе Йеребко в ЦСКА: я подумал, что это шутка

Спортивный директор «Бурос Баскет» Йонас Ларссон признался, что сначала не поверил информации о переходе Юнаса Йеребко в ЦСКА.



«Я сначала подумал, что это шутка, но оказалось, что это не так. У нас не было никакого диалога с игроком. Не знаю, что он думал, когда принимал такое решение. Я на самом деле понятия не имею. Не могу назвать ни одной причины переезда Йеребко в Россию. Это очень странно. Не думаю, что желание вернуться в форму является достаточной мотивацией. Есть много лиг, в которых до недавнего времени были открыты трансферные окна, так что было немало возможностей вернуться на площадку», — приводит слова Йонаса Ларссона Expressen.



Игрок расторг контракт с «Химками» в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи за игру. Шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.



В США Йеребко успел поиграть за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юту Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019).

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