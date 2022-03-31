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Евролига. «Панатинаикос» обыграл «Реал», «Монако» оказался сильнее «Олимпии Милан»

Евролига. «Панатинаикос» обыграл «Реал», «Монако» оказался сильнее «Олимпии Милан»
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Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете переиграл мадридский «Реал» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Георгиос Папаяннис, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе гостей площадки 18 очков на свой счёт записал Томас Эртель. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов на счету Уолтера Тавареша.

В другом матче игрового дня «Монако» на выезде оказался сильнее «Олимпии Милан». Встреча проходила в Милане (Италия) и завершилась со счётом 72:63 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 22 очка набрал Шейвон Шилдс.

В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» дома переиграл АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 94:73 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анте Жижич, набравший 24 очка. В составе гостей площадки 12 очков на свой счёт записал Шарль Кауди.

Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2022, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Папаяннис - 18, Папапетру - 15, Недович - 13, Эванс - 13, Макон - 9, Сент-Рос - 9, Каввадас - 4, Каселакис - 3, Манцукас - 3, Хугкас
Реал Мадрид: Эртель - 18, Льюль - 15, Дек - 12, Тавареш - 12, Фернандес - 9, Томпкинс - 8, Пуарье - 6, Тэйлор - 4, Козёр - 2, Нуньес, Уильямс-Госс, Ябуселе
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
31 марта 2022, четверг. 21:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
63 : 72
Монако
Монако, Монако
Олимпия Милан: Шилдс - 22, Бентил - 8, Хайнс - 8, Дилэйни - 7, Датоме - 6, Холл - 5, Родригес - 4, Риччи - 2, Тарчевски - 1, Билига, Грант, Дэниелс
Монако: Джеймс - 19, Холл - 16, Ли - 10, Бэйкон - 8, Диалло - 6, Мотеюнас - 6, Томас - 4, Мотум - 3, Анджушич, Бутсиэль, Вестерманн, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
31 марта 2022, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 73
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 24, Нанналли - 16, Рейнольдс - 15, Уилбекин - 14, Эванс - 10, Деррик Уильямс - 5, ДиБартоломео - 5, Зив - 2, Томас - 2, Коэн - 1, Калояро, Соркин
АСВЕЛ: Кауди - 12, Адетокунбо - 10, Гист - 9, Джонс - 9, Ховард - 8, Лайти - 6, Окобо - 6, Вембаньяма - 5, Дьо - 3, Стразель - 3, Фалл - 2, Осетковски

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