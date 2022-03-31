Евролига. «Панатинаикос» обыграл «Реал», «Монако» оказался сильнее «Олимпии Милан»

Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете переиграл мадридский «Реал» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Георгиос Папаяннис, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе гостей площадки 18 очков на свой счёт записал Томас Эртель. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов на счету Уолтера Тавареша.
В другом матче игрового дня «Монако» на выезде оказался сильнее «Олимпии Милан». Встреча проходила в Милане (Италия) и завершилась со счётом 72:63 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 22 очка набрал Шейвон Шилдс.
В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» дома переиграл АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 94:73 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анте Жижич, набравший 24 очка. В составе гостей площадки 12 очков на свой счёт записал Шарль Кауди.
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