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Юнас Йеребко прибыл в Москву

Юнас Йеребко прибыл в Москву
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Пресс-секретарь московского ЦСКА Николай Цынкевич сообщил, что шведский баскетболист Юнас Йеребко уже прибыл в Москву.

«Он приехал сюда рано утром в среду после долгого пути. Я встретил его вчера, Юнас сказал мне, что он в хорошей форме и много тренировался в своём домашнем зале. Мы надеемся, что он будет нам очень полезен до конца сезона. Потом посмотрим, что будет после этого.

Дебют в матче с «Астаной» 10 апреля? Решает тренер. Если он решит, что Юнас готов, то почему бы и нет? Без сомнения, он большое имя в баскетбольном мире. В то же время мы являемся одним из крупнейших клубов Европы и привыкли, что в нашей команде есть громкое имя. Мы рады приветствовать Юнаса в команде и надеемся, что он в хорошей форме», — приводит слова Николая Цынкевича Expressen.

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