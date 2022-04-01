«Филадельфия» проиграла «Детройту». Дабл-дабл Эмбиида не помог прервать серию из поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации «Детройт Пистонс» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» принимал «Филадельфию Сиксерс». Обе команды подходили к матчу с сериями из поражений. «Пистонс» проиграл три игры, а «Сиксерс» две.

Неудачную серию удалось прервать именно хозяевам. Они победили со счётом 102:94. Самым результативным игроком стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в его активе 37 очков и 15 подборов, соответственно дабл-дабл. У хозяев значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Кейд Каннингем, на его счету 27 очков.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Победу одержала домашняя команда со счётом 131:107.

У «Хоукс» больше всех очков набрал разыгрывающий Трей Янг — 30. За «Кавальерс» Джеди Осман набрал 21 очко. Для команды из Атланты эта победа стала четвёртая подряд в чемпионате.