«Филадельфия» проиграла «Детройту». Дабл-дабл Эмбиида не помог прервать серию из поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации «Детройт Пистонс» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» принимал «Филадельфию Сиксерс». Обе команды подходили к матчу с сериями из поражений. «Пистонс» проиграл три игры, а «Сиксерс» две.
Неудачную серию удалось прервать именно хозяевам. Они победили со счётом 102:94. Самым результативным игроком стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в его активе 37 очков и 15 подборов, соответственно дабл-дабл. У хозяев значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Кейд Каннингем, на его счету 27 очков.
В параллельном матче «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Победу одержала домашняя команда со счётом 131:107.
У «Хоукс» больше всех очков набрал разыгрывающий Трей Янг — 30. За «Кавальерс» Джеди Осман набрал 21 очко. Для команды из Атланты эта победа стала четвёртая подряд в чемпионате.
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