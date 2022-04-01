Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» проиграла «Детройту». Дабл-дабл Эмбиида не помог прервать серию из поражений

«Филадельфия» проиграла «Детройту». Дабл-дабл Эмбиида не помог прервать серию из поражений
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации «Детройт Пистонс» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» принимал «Филадельфию Сиксерс». Обе команды подходили к матчу с сериями из поражений. «Пистонс» проиграл три игры, а «Сиксерс» две.

Неудачную серию удалось прервать именно хозяевам. Они победили со счётом 102:94. Самым результативным игроком стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в его активе 37 очков и 15 подборов, соответственно дабл-дабл. У хозяев значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Кейд Каннингем, на его счету 27 очков.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Победу одержала домашняя команда со счётом 131:107.

У «Хоукс» больше всех очков набрал разыгрывающий Трей Янг — 30. За «Кавальерс» Джеди Осман набрал 21 очко. Для команды из Атланты эта победа стала четвёртая подряд в чемпионате.

Новость по теме
«Филадельфия» одолела «Клипперс» благодаря дабл-даблам Эмбиида и Хардена
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 94
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Бей - 20, Олиник - 12, Хейз - 10, Ливерс - 9, Багли III - 8, Джозеф - 8, Key - 6, Джексон - 2, Гарза, Грант, Диалло, Ли, Макгрудер, Пикетт, Смит, Стюарт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Харден - 18, Харрис - 14, Макси - 13, Тибулл - 4, Милтон - 3, Ньянг - 3, Джордан - 2, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 107
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хаертер - 23, Оконгву - 17, Капела - 12, Луваву-Кабарро - 12, Богданович - 11, Нокс - 7, Райт - 7, Хантер - 5, Галлинари - 4, Дьенг - 3, Джонсон, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Мэйс
Кливленд Кавальерс: Осман - 21, Гарлэнд - 18, Браун - 15, Гудвин - 11, ЛеВерт - 9, Лав - 8, Маркканен - 8, Окоро - 6, Стивенс - 6, Уиндлер - 5, Аллен, Дэвис, Мобли, Нембхард, Рондо, Секстон, Уэйд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022