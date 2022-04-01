«Юта» обыграла «Лейкерс» благодаря дабл-даблу Гобера

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 122:109.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Донован Митчелл, который набрал 29 очков. Также дабл-дабл у Руди Гобера (25 очков и 17 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук – 24 очка. Дуайт Ховард заработал дабл-дабл (21 очко и 12 подборов).



Это четвёртое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверик», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на одиннадцатой строчке в Западной конференции.



«Юта» же, в свою очередь, прервала серию из пяти поражений подряд. Команда идёт на пятом месте на Западе.

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