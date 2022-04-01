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«Юта» обыграла «Лейкерс» благодаря дабл-даблу Гобера

«Юта» обыграла «Лейкерс» благодаря дабл-даблу Гобера
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 122:109.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Донован Митчелл, который набрал 29 очков. Также дабл-дабл у Руди Гобера (25 очков и 17 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук – 24 очка. Дуайт Ховард заработал дабл-дабл (21 очко и 12 подборов).

Это четвёртое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверик», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на одиннадцатой строчке в Западной конференции.

«Юта» же, в свою очередь, прервала серию из пяти поражений подряд. Команда идёт на пятом месте на Западе.

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НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 29, Гобер - 25, Кларксон - 19, Конли - 18, Богданович - 11, Эрнангомес - 9, Хаус - 5, Монро - 4, О'Нил - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Пэскелл, Уайтсайд, Форрест
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 24, Ховард - 21, Монк - 14, Энтони - 12, Хортон-Такер - 11, Огастин - 9, Габриэль - 7, Ариза - 6, Ривз - 3, Джонсон - 2, Брэдли, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Дэвис, Нанн, Эллингтон
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