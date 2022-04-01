Яннис Адетокунбо установил рекорд «Милуоки», превзойдя Абдул-Джаббара

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком в истории «Бакс» (14216 очков). Это случилось после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Бруклин Нетс», в котором Яннис набрал 44 очка, а также совершил 14 подборов и выполнил 6 передач.



По набранным очкам за «Милуоки» Адетокунбо превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара (14211).



Матч «Бруклина» и «Милуоки» закончился со счётом 119:120 в пользу баскетболистов «Бакс». В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» идёт на втором месте (48 побед в 76 встречах). «Бруклин» на восьмом месте (40 побед в 77 матчах).



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».