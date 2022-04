«Все говорили, что он будет следующим Леброном». Джоэл Эмбиид — о 27-летнем игроке НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о 27-летнем форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинсе, признавшись, что всегда будет ему благодарен за то, что он косвенным образом помог в развитии и его карьеры.



«Я буду всегда благодарен Уиггинсу. Когда он учился в колледже, вокруг него часто было много шумихи. Все говорили, что он будет следующим Леброном. За нашими тренировками всегда наблюдало много скаутов. Если бы не вся эта шумиха, не знаю, где бы я оказался», — сказал Эмбиид в The Old Man and the Three podcast.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уиггинс принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 2,2 передачи.