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«Все говорили, что он будет следующим Леброном». Джоэл Эмбиид — о 27-летнем игроке НБА

«Все говорили, что он будет следующим Леброном». Джоэл Эмбиид — о 27-летнем игроке НБА
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о 27-летнем форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинсе, признавшись, что всегда будет ему благодарен за то, что он косвенным образом помог в развитии и его карьеры.

«Я буду всегда благодарен Уиггинсу. Когда он учился в колледже, вокруг него часто было много шумихи. Все говорили, что он будет следующим Леброном. За нашими тренировками всегда наблюдало много скаутов. Если бы не вся эта шумиха, не знаю, где бы я оказался», — сказал Эмбиид в The Old Man and the Three podcast.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уиггинс принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 2,2 передачи.

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