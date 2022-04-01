Американка Стюарт — об аресте Бритни Грайнер в России: на её месте мог быть кто угодно
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Форвард УГМК и «Сиэтла» Брианна Стюарт высказалась по поводу ареста соотечественницы и товарища по команде Бритни Грайнер в Российской Федерации.
«Самое главное — это тот факт, что нам приходится отправляться туда. В этот раз это была Бритни Грайнер, но на её месте мог быть кто угодно. Игроков WNBA нужно ценить в своей стране, и тогда им не придётся уезжать играть за границу», — приводит слова Стюарт AP News.
Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже во время прохождения проверки в аэропорту Шереметьево.
Ранее об аресте Грайнер высказалась четырёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Лиза Лесли.
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