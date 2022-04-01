Вогель высказался о возможности травмированных Леброна и Дэвиса сыграть с «Пеликанс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель поделился мыслями о возможности вернуться на площадку травмированных Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Если есть хоть какой-то шанс, что эти парни смогут быть там, то они будут. Они хотят вернуться как можно скорее, но решение будет принимать медицинский штаб», — приводит слова Вогеля обозреватель Харрисон Фейген в своём «твиттере».
Матч «Лос-Анджелеса» и «Нью-Орлеан» состоится завтра, 2 апреля. Начало — в 05:30 по московскому времени. «Лейкерс» занимают десятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 победу в 76 встречах. «Пеликанс» идут девятыми (33 победы в 76 матчах).
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