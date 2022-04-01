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«Валенсия» проявляет большой интерес к легионеру ЦСКА

«Валенсия» проявляет большой интерес к легионеру ЦСКА
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Литовский атакующий защитник ЦСКА Марюс Григонис попал в сферу интересов «Валенсии». Об этом сообщает Basket News, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Контракт Григониса с армейцами рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что после ситуации вокруг Украины литовец принял решение уехать из России.

Отмечается, что «Валенсия» проявляет большой интерес к подписанию Марюса. Препятствием для сделки, однако, может стать сумма выкупа игрока.

Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года. В Единой лиге ВТБ нынешнего сезона он принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 12,4 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 2,3 передачи.

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