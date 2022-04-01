Алексей Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в марте

Защитник ЦСКА Алексей Швед признан самым ценным игроком (MVP) Единой лиги ВТБ по итогам марта.

В марте ЦСКА провёл 5 матчей, обыграв «Автодор» (102:86), «Енисей» (87:62), «Зенит» (79:78), «Парму» (98:71) и «Нижний Новгород» (80:72). Алексей стал самым результативным игроком в составе армейцев, набирая в среднем 22,6 очка, 5,6 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата. ЦСКА идёт на первом месте в турнирной таблице с 13 победами в 16 матчах.



«Благодарен Лиге ВТБ за признание. Эта награда особенно радует, потому что фактически она принадлежит всему ЦСКА, ведь в марте мы выиграли все матчи и поднялись на первое место в таблице. Месяц был интересным, нам пришлось перестроить и команду, и график работы. Мы успели и провести плотный отрезок с четырьмя встречами за 11 дней, и сыграть после долгой паузы. Считаю, мы справились хорошо. В этом месяце многие из ребят показывали отличную игру, статистику. Пусть награда досталась мне, но её заслуживают практически все в нашей команде», — приводит слова Шведа официальный сайт Единой лиги ВТБ.