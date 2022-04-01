40-летний тренер-скаут заявлен в качестве играющего тренера «Локомотива-Кубань»

«Локомотив-Кубань» принял решение дозаявить 40-летнего тренера-скаута Романа Семернинова на оставшуюся часть сезона-2021/2022 в качестве играющего тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Понятно, что тренерский штаб не рассчитывает на меня как на полноценного игрока заявки. Но, возможно, в каких-то матчах смогу дать передышку на несколько дополнительных минут ребятам нашей основы. Например, в домашней игре с «Астаной» я точно без какого-то ущерба для командного результата смог бы ненадолго подменить кого-то из лидеров «Локо». Тем более мне несложно адаптироваться к нашей игре, все комбинации я знаю даже лучше, чем парни!



В любом случае у нас в составе много совсем юных спортсменов. Присутствие на скамейке и в раздевалке опытного ветерана точно не помешает. При этом я продолжу работать в качестве тренера. Надеюсь, этот эксперимент будет полезен для команды и поможет нам в матчах плей-офф, где на первый план выходит именно опыт. Вообще, у меня этот сезон получается очень необычным. Мне уже пришлось дебютировать в роли исполняющего обязанности главного тренера на матче Еврокубка с французским «Метрополитан 92». Так что какого-то особенного волнения перед возможным возвращением на паркет в официальных матчах у меня нет», — дал комментарий Семернинов.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».