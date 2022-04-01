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Тимофей Мозгов рассказал, как едва не стал игроком «Майами»

Тимофей Мозгов рассказал, как едва не стал игроком «Майами»
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Центровой «Руны» Тимофей Мозгов рассказал о том, как однажды «Майами Хит» чуть не выменял его у «Денвер Наггетс».

«Одно время я совсем не играл в матчах. Джордж Карл подходил ко мне после тренировок и говорил: «Тимофей, я вижу, как ты работаешь, это меня очень радует. Я очень понимаю, что тебе тяжело. Давай мы с тобой решим эту проблему. Давай с тобой на неделе посидим, поужинаем и поговорим». Проходит неделя, и снова… Одно и то же. И так дошло почти до дедлайна.

В последний день перед дедлайном я узнаю, что, оказывается, «Майами» хочет меня обменять и даже предлагал трейд, а «Денвер» отказался. В «Майами» тогда как раз играли Леброн и Уэйд. В итоге меня не обменяли.

И как вы думаете, что происходит? Бёрдмана отчисляют, он идёт в «Майами» и выигрывает свою первую «гайку». Я просто кусал локти», — рассказал Тимофей Мозгов в подкасте Антона Понкрашова.

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