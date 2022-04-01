Сборные Италии, Нидерландов и Исландии отказываются играть с Россией в отборе Кубка мира

Федерация баскетбола Италии объявила, что отказывается от проведения матча первого квалификационного раунда Кубка мира 2023 года со сборной России, который должен был состояться 1 июля.



«Мы не видим, как ситуация может измениться с настоящего момента до мая. Понятно, что спортсмены не несут никакой ответственности в этом отношении. По результатам решений других европейских стран и заявления президента Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, после информирования заместителя министра спорта Валентины Веццали федерация баскетбола решила, что сборная не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда Кубка мира 2023 года. Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии», — гласит заявление федерации баскетбола Италии.



Сборные России, Нидерландов, Исландии и Италии выступают в одной группе.

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