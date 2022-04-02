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«Вашингтон» разгромил «Даллас», «Бостон» одержал победу над «Индианой»

«Вашингтон» разгромил «Даллас», «Бостон» одержал победу над «Индианой»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 135:103.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 36 очков и совершивший 7 подборов и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Уизардс» внёс защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп – 35 очков и 4 подбора.

Напомним, что «Даллас» (484-30) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон Уизардс» (34-43) – 12-е на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
135 : 103
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс: Колдуэлл-Поуп - 35, Порзингис - 24, Хатимура - 21, Авдия - 14, Смит - 12, Гилл - 10, Гэффорд - 6, Кисперт - 6, Брайант - 5, Саторански - 2, Schakel, Бил, Кузма, Кэри, Нето, Тодд, Уинстон
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Брансон - 21, Баллок - 8, Динвидди - 8, Пауэлл - 8, Финни-Смит - 8, Клебер - 6, Грин - 4, Крисс - 2, Нтиликина - 2, Wright, Браун, Бёрк, Дав. Бертанс, Марьянович, Найт, Пинсон, Хардуэй-младший

В параллельных матчах «Бостон Селтикс» дома победил «Индиану Пэйсерс» (128:123), а «Орландо Мэджик» разгромно проиграл «Торонто Рэпторс» (89:102).

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 31, Хорфорд - 17, Уайт - 13, Смарт - 12, Тайс - 10, Уильямс - 7, Притчард - 6, Ryan, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Томас, Уильямс, Фиттс, Хозер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 30, Бриссетт - 17, Смит - 17, Битадзе - 13, Stephenson - 11, Вашингтон - 9, Taylor - 8, Андерсон - 6, Джексон - 6, Хилд - 6, Sykes, Брогдон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
89 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Бамба - 15, Браздейкис - 13, Фульц - 12, Cannady - 9, Хэмптон - 9, Вагнер - 8, Энтони - 8, Океке - 6, Скофилд - 5, Лопес - 4, Айзек, Бол, Вагнер, Картер, Росс, Саггс, Харрис
Торонто Рэпторс: Барнс - 19, Ванвлит - 19, Трент-мл. - 17, Сиакам - 16, Ануноби - 14, Ачиува - 11, Буше - 5, Янг - 1, Берч, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
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