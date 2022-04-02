«Вашингтон» разгромил «Даллас», «Бостон» одержал победу над «Индианой»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 135:103.
Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 36 очков и совершивший 7 подборов и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Уизардс» внёс защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп – 35 очков и 4 подбора.
Напомним, что «Даллас» (484-30) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон Уизардс» (34-43) – 12-е на Востоке.
В параллельных матчах «Бостон Селтикс» дома победил «Индиану Пэйсерс» (128:123), а «Орландо Мэджик» разгромно проиграл «Торонто Рэпторс» (89:102).
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