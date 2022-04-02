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«Клипперс» с разницей +34 на выезде разгромил «Милуоки»

«Клипперс» с разницей +34 на выезде разгромил «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 153:119.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форвард Роберт Ковингтон – 43 очка, 8 подборов и 2 передачи и защитник Амир Кофи – 32 очка, 6 подборов и 7 передач. В составе «Бакс» лучшей результативностью отметился форвард Джордан Нвора – 28 очков, 4 подбора.

Напомним, «Клипперс» (38-40) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Милуоки» (38-29) – вторые на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 153
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Нвора - 28, Портис - 25, Картер - 18, Адетокунбо - 12, Wigginton - 10, Ибака - 9, Мамукелашвили - 8, Коннотон - 5, Хилл - 4, Адетокунбо, Аллен, Бембри, Лопес, Миддлтон, Мэттьюз, Холидэй
Лос-Анджелес Клипперс: Ковингтон - 43, Коффи - 32, Кеннард - 23, Мэнн - 18, Хартенштайн - 14, Зубац - 11, Moon - 7, Худ - 5, Батюм, Бостон, Джексон, Джордж, Леонард, Моррис, Пауэлл, Престон, Скрабб

В других матчах «Детройт Пистонс» на выезде обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (110:101), «Финикс Санз» уступил «Мемфис Гриззлиз» (114:122), а «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» (122:117).

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Маледон - 28, Waters III - 16, Роби - 16, Sarr - 11, Оар - 11, Крейчи - 7, Уиггинс - 7, Робинсон-Эрл - 5, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Манн, Мускала, Покушевски, Уильямс, Фэйворс
Детройт Пистонс: Джексон - 26, Хейз - 26, Ливерс - 17, Пикетт - 13, Ли - 11, Key - 10, Бей - 3, Каннингем - 2, Стюарт - 2, Багли III, Гарза, Грант, Джозеф, Диалло, Макгрудер, Олиник, Смит
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 114
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 30, Уильямс - 19, Мелтон - 17, Кончар - 14, Тиллман - 13, Альдама - 12, Кларк - 11, Андерсон - 6, Адамс, Бейн, Джексон, Джонс, Калвер, Морант, Пон, Терри, Тийе
Финикс Санз: Букер - 41, Бриджес - 18, Пэйн - 11, Эйтон - 9, Краудер - 8, Макги - 8, Пол - 8, Шамет - 7, Крэйг - 3, Джонсон - 1, Lundberg, Бийомбо, Камински, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Грин - 33, Портер - 27, Мэтьюз - 22, Тэйт - 15, Фернанду - 12, Кристофер - 4, Мартин - 4, Queen, Вуд, Гаруба, Гордон, Лэмб, Нваба, Никс, Уолл, Шенгюн, Шрёдер
Сакраменто Кингз: Барнс - 25, Дивинченцо - 19, Мету - 18, Джонс - 17, Лайлз - 14, Джексон - 11, Митчелл - 11, Лэмб - 4, Холидэй - 3, Дэвис, Кета, Лень, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс
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