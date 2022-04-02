«Клипперс» с разницей +34 на выезде разгромил «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 153:119.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форвард Роберт Ковингтон – 43 очка, 8 подборов и 2 передачи и защитник Амир Кофи – 32 очка, 6 подборов и 7 передач. В составе «Бакс» лучшей результативностью отметился форвард Джордан Нвора – 28 очков, 4 подбора.
Напомним, «Клипперс» (38-40) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Милуоки» (38-29) – вторые на Востоке.
В других матчах «Детройт Пистонс» на выезде обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (110:101), «Финикс Санз» уступил «Мемфис Гриззлиз» (114:122), а «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» (122:117).
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