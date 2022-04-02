Адетокунбо отреагировал на своей рекорд, позволивший ему превзойти Абдул-Джаббара

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал собственный рекорд в истории «Бакс». Яннис стал самым результативным игроком команды, превзойдя легендарного Карима Абдул-Джаббара.



«Не знал, что превзошёл Карима. Но это здорово. Хорошая новость, потому что таким образом я меняю повествование. Я не хочу быть парнем, который только забивает сверху и бегает по площадке. Я способен забивать и из-за дуги», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо принял участие в 63 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 1 подбор и отдавал 5,8 результативные передачи.



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