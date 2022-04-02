«Тогда я понял, почему он был лучшим». Шакил О'Нил — об эпизоде с Майклом Джорданом

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил вспомнил игровой момент с участием легендарного Майкла Джордана, после которого он стал судить о нём как о лучшем баскетболисте.



«Я горжусь, что через меня почти никогда не забивали сверху. За 19 лет, пожалуй, я могу вспомнить всего три или четыре раза, когда это происходило. Но однажды Его Воздушество Майкл Джордан попытался провернуть такое со мной. Мне пришлось грубо сфолить на нём, и я даже повредил руку, отправив его на паркет. И когда я подошёл, чтобы поднять его, он сказал: «Никогда никому не помогай подняться». И встал сам. И тогда я понял, почему он был лучшим», — приводит слова О'Нила пресс-служба НБА.



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