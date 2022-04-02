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Определён MVP 33-го тура Евролиги

Определён MVP 33-го тура Евролиги
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Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин стал MVP 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В победном для «Анадолу Эфеса» матче с «Альбой» Ларкин набрал 28 очков, а также совершил 5 подборов, отдал 8 результативных передач и выполнил четыре перехвата.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Это звание самого ценного игрока в туре регулярного чемпионата Евролиги стало 14-м для Шейна Ларкина в карьере и третьим в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги. Показатель эффективности игрока составил «+35», что стало лучшим результатом в этом туре.

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