«Филадельфия» обыграла «Шарлотт», «Кливленд» оказался сильнее «Нью-Йорка»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 144:114.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. Ещё 23 очка на свой счёт записал Тобиас Харрис. В составе гостей 20 очков набрал Майлс Бриджес.
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» принимал на домашнем стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 119:104. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов на счету Мозеса Брауна. В составе хозяев паркета 20 очков на счету Оби Топпина.
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