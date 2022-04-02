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«Филадельфия» обыграла «Шарлотт», «Кливленд» оказался сильнее «Нью-Йорка»

«Филадельфия» обыграла «Шарлотт», «Кливленд» оказался сильнее «Нью-Йорка»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 144:114.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. Ещё 23 очка на свой счёт записал Тобиас Харрис. В составе гостей 20 очков набрал Майлс Бриджес.

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» принимал на домашнем стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 119:104. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов на счету Мозеса Брауна. В составе хозяев паркета 20 очков на счету Оби Топпина.

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НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
144 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 29, Харрис - 23, Макси - 19, Тибулл - 12, Харден - 12, Милтон - 10, Ньянг - 10, Джо - 9, Джордан - 8, Грин - 6, Коркмаз - 4, Рид - 2, Powell, Браун, Бэсси, Миллсэп, Спрингер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Вашингтон - 14, Болл - 13, Пламли - 11, Убре - 11, Розир - 10, Мартин - 8, Макдэниелс - 7, Харрелл - 6, Томас - 5, Хэйворд - 5, Ричардс - 4, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Тор
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Топпин - 20, Фурнье - 19, Куикли - 17, Барретт - 12, Бёркс - 11, Гибсон - 8, Робинсон - 7, Арчидиаконоу - 5, Симс - 2, Hunt, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Рэндл, Уокер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, ЛеВерт - 19, Браун - 16, Окоро - 16, Лав - 15, Маркканен - 10, Осман - 10, Стивенс - 7, Гудвин - 2, Аллен, Дэвис, Мобли, Нембхард, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Комментарии
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