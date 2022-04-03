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55 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Атлантой»

55 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Атлантой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 122:115.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 передач. Деандре Хантер также оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Самым результативными в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, который набрал 55 очков. На счету Кайри Ирвинга 31 очко.

«Атланта» продлила победную серию до пяти матчей. «Бруклин», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Бруклин» сыграет с «Хьюстон Рокетс».

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