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«Голден Стэйт» победил «Юту», отыграв отставание в 16 очков в заключительной четверти

«Голден Стэйт» победил «Юту», отыграв отставание в 16 очков в заключительной четверти
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в «Сан-Франциско» на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 111:107.

Отметим, в заключительной четверти «Юта» вела с преимуществом в 16 очков, но «Голден Стэйт» отыгрался и одержал победу.

Самым результативным в составе победителей стал Клей Томпсон, который набрал 35 очков. Джордан Пул записал в свой актив 31 очко.

Самыми результативными в составе «Юты» стали Майкл Конли и Донован Митчелл, которые набрали по 26 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 очков и 20 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Юта», в свою очередь, потерпела шестое поражение за последние семь игр.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 36, Пул - 31, Уиггинс - 17, Грин - 10, Пэйтон II - 10, Бьелица - 3, Луни - 2, Портер - 2, Игуодала, Карри, Куминга, Кьоцца, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Юта Джаз: Конли - 26, Митчелл - 26, Богданович - 17, Гобер - 14, Кларксон - 14, Эрнангомес - 5, Хаус - 3, Уайтсайд - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Монро, О'Нил, Пэскелл, Форрест
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