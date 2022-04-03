«Голден Стэйт» победил «Юту», отыграв отставание в 16 очков в заключительной четверти

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в «Сан-Франциско» на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 111:107.
Отметим, в заключительной четверти «Юта» вела с преимуществом в 16 очков, но «Голден Стэйт» отыгрался и одержал победу.
Самым результативным в составе победителей стал Клей Томпсон, который набрал 35 очков. Джордан Пул записал в свой актив 31 очко.
Самыми результативными в составе «Юты» стали Майкл Конли и Донован Митчелл, которые набрали по 26 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 очков и 20 подборов.
Таким образом, «Голден Стэйт» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Юта», в свою очередь, потерпела шестое поражение за последние семь игр.
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